Zoekactie naar vermiste Imane (25) stopgezet, voorlopig zonder resultaat

In Zemst werd dinsdag opnieuw volop gezocht naar de 25-jarige vrouw die zaterdagnacht in de Zenne viel en sindsdien vermist is. De zoekactie heeft voorlopig nog geen resultaat opgeleverd. Woensdag wordt er verder gezocht.

De Civiele Bescherming en politie hebben dinsdag de Zenne opnieuw uitgekamd in de omgeving van de plaats waar de vrouw in het water verdween. Eerst werd gezocht aan een sluis stroomafwaarts waar twee brandweermannen de vrouw ei zo na nog hadden kunnen onderscheppen voor ze plots onder water verdween. Daarbij ging het zoekteam effectief nog in het water om met prikstokken de bodem af te zoeken. Ook de sluis zelf werd helemaal doorzocht, zonder resultaat. Er werden ook drones en een bootje ingezet. De familie van het slachtoffer sloeg alles gade vanaf de kant.

Daarna ging het hogerop naar de plek waar de vrouw in de Zenne was beland, ter hoogte van de Tinelvoetweg. Met drie naast elkaar in het water gaat het zoekteam stap voor stap de Zenne af met prikstokken, ook in de hoop om er de fiets van de vrouw aan te treffen. Een heli van de federale politie zoekt ook verderop nog richting Rumst.

Voor 15.00 uur werd de zoekactie opnieuw stopgezet. De vrouw werd voorlopig niet gevonden. Woensdag zal er opnieuw gezocht worden. “Het hoogtij speelt ons nu parten, maar morgen zoeken we een zijarm van de Zenne af”, zegt Alain Remue. “Door de sterke getijdenwerking op de Zenne komt daar ook veel water in terecht. Ook de patrouilles van de politiezone Kastze en Rivierenland blijven doorgaan. De scheepvaartpolitie en alle watergebonden diensten zijn ook op de hoogte. We moeten er helaas ook rekening mee houden dat het lichaam veel verder zou kunnen zijn en zelfs in de Schelde kan terechtgekomen zijn.”

© db

© db

© db

© db

© db

© db

© db