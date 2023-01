Heemkundige Kring in de ban van mysterie: “Waar komt Joodse grafsteen vandaan die plots voor onze deur stond?”

Een Joodse grafsteen werd twee weken geleden aangetroffen voor de ingang van het documentatiecentrum van de Heemkundige Kring aan het Sint-Goriksplein in Haaltert. De Heemkundige Kring besloot daarop de steen op te blinken. “Een van onze leden, Marc Stalpaert, ontcijferde wat er op de steen stond. Het blijkt te gaan om een Joodse grafsteen van een jong kind, genaamd Aharon Yehuda Avraham die overleden is op 19 februari 1899”, zegt Mark Beelaert, kersvers voorzitter van de Heemkundige Kring.

De heemkundigen blijven met veel vragen zitten en willen het mysterie rond de grafsteen oplossen. Daarom roepen ze mensen die iets meer over de grafsteen kunnen vertellen op zich te melden. Ze willen graag weten wie het overleden kind is, wie de vondst gedaan heeft en waar de steen oorspronkelijk werd aangetroffen. Of er een link is met de gemeente Haaltert is niet duidelijk.

In de hoop iets meer te weten de komen wordt de vinder van de grafsteen gevraagd om contact op te nemen met de Heemkundige Kring in Haaltert via heemkundigekringhaaltert@gmail.com.