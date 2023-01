Liesa Capiau kijkt met Club YLA uit naar belangrijke derby tegen ex-ploegmaats bij Zulte Waregem: “Zo snel mogelijk scoren wordt de boodschap”

Liesa Capiau (24) is na tien jaar de kleuren van Essevee te hebben verdedigd bezig aan haar eerste seizoen bij Club YLA. Zaterdag kijkt de verdedigster haar ex-ploegmaats in de ogen in een derby die veel zal duidelijk maken over de waardeverhouding tussen beide ploegen en ook cruciaal kan zijn in de strijd om een plaats in Play-off 1.

Liesa Capiau won met Club YLA op de openingsspeeldag met 0-2 op het veld van Zulte Waregem, maar dat is geen referentie voor de belangrijke derby van zaterdag, zo klinkt het. “Ik verwacht een volledig andere wedstrijd. Net als wij heeft ook Essevee z’n niveau gevoelig opgekrikt in vergelijking met de seizoenstart”, zegt Liesa Capiau. “Ik heb nog geregeld contact met enkele ex-ploeggenotes en wees maar zeker dat zij met het mes tussen de tanden aan de aftrap zullen staan. Met onder meer de 0-0 tegen titelfavoriet OHL bewezen zij dat hun verdediging erg moeilijk te ontwrichten is. Voor ons wordt het extra belangrijk om heel gefocust te starten en zo snel mogelijk te scoren.”

Constanter presteren

Voor Club YLA resten nog vijf wedstrijden in de reguliere competitie. De strijd voor een plaats in Play-off 1 belooft de komende weken volledig los te barsten. “Er is niemand bij ons die twijfelt aan het halen van Play-off 1, maar dat zullen we de komende weken ook moeten laten zien”, gaat Liesa Capiau verder. “We hebben heel goede wedstrijden afgewisseld met vermijdbaar puntenverlies. Het is voor iedereen duidelijk dat we nu constanter moeten presteren. Elke match ons topniveau halen is nu de opdracht. We moeten nu in de eerste plaats zo snel mogelijk onze plek in Play-off 1 veiligstellen en dan kan het vizier weer naar boven worden gericht.”

Liesa Capiau vindt in haar eerste seizoen bij blauw-zwart de nieuwe uitdaging waar ze naar op zoek was. De polyvalente verdedigster blijft de lat weliswaar hoog leggen. “Ik kan met een tevreden gevoel terugblikken op mijn overstap naar Club YLA, maar ik voel wel dat ik hier nog niet mijn topniveau heb laten zien. De omkadering is perfect en ik krijg ook veel vertrouwen van de trainersstaf. Door blessures kreeg ik al de kans om mijn polyvalentie te tonen en de ploeg ook op de flank en centraal in de verdediging te helpen. Voor mij zeker geen probleem. De coach kan erop rekenen dat ik op elke positie het beste van mezelf zal geven.”