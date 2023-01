Voor het WK nog onbetwistbare basisspeler, nu huurt Bayern München Joao Cancelo van Manchester City

De Portugese international (41 caps), die bij Manchester City een contract heeft tot 30 juni 2027, is de derde wintertransfer van Bayern, na doelman Yann Sommer en linksachter Daley Blind. Bayern was gezien de onbeschikbaarheid van Lucas Hernández en Noussair Mazraoui op zoek naar defensieve versterking.

“We zijn heel blij dat Joao Cancelo voor Bayern zal spelen”, reageert sportief directeur Hasan Salihamidzic. “We hebben hem op huurbasis aangetrokken en hebben de mogelijkheid om hem in de zomer definitief aan te trekken. Joao is een speler die we al even volgden omdat we zijn kwaliteiten zeer op prijs stellen. Hij past optimaal in ons systeem met zijn aanvallende speelstijl en dynamiek, en zijn mentaliteit en ervaring passen heel goed in ons team. Ik ben ervan overtuigd dat João ons zal helpen in de komende weken en maanden om titels te winnen.”

Cancelo begon zijn carrière bij Benfica, waarvoor hij uiteindelijk maar twee matchen speelde. Daarna speelde de Portugees voor Valencia, Inter Milaan, Juventus en Manchester City. Voor die laatste club trad hij aan in 154 wedstrijden, waarin hij goed was voor negen doelpunten en 22 assists.