Vincent Kompany plukt 18-jarige aanvaller weg bij Anderlecht: Enock Agyei kiest met onmiddellijke ingang voor Burnley

Het aantal oude bekenden rond Vincent Kompany bij Burnley blijft groeien. De voormalige coach van Anderlecht is nu ook van plan om toptalent Enock Agyei weg te plukken bij zijn ex-club.

De 18-jarige aanvaller is na dit seizoen einde contract bij Anderlecht en heeft een persoonlijk akkoord met de koploper in de Engelse Championship. Eerst was er sprake van een transfervrije overstap tijdens de zomer, maar het zou nu toch gaan om een transfer met onmiddellijke ingang. Als de twee clubs er onderling uitkomen ontvangt Anderlecht nog een transfersom, bonussen en een doorverkooppercentage voor zijn jeugdproduct. Ook PSV, Standard en een paar andere Belgische eersteklassers toonden belangstelling voor de spits, maar Agyei kiest dus voor het project van Kompany bij Burnley.

Zijn tweelingbroer Ebenezer Agyei lijkt dan weer op weg naar Westerlo. (ThSt)