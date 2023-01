VS overwegen om Huawei volledig af te snijden van Amerikaanse technologie

Al bijna vier jaar lang kunnen onder meer processor- en chipmakers zoals Intel en Qualcomm niet zomaar verkopen aan Huawei. Vorig Amerikaans president Donald Trump liet het Chinese concern in mei 2019 op een zwarte lijst zetten wegens bezorgdheden rond de nationale veiligheid. Daarom moeten Amerikaanse bedrijven eerst de toestemming vragen van de regering voor ze aan de telecomreus kunnen leveren.

Nu pleiten functionarissen binnen de regering-Biden ervoor om alle verkopen aan Huawei te verbieden, zo schrijft onder meer persbureau Bloomberg. Reden zijn de nauwe banden van Huawei met de Chinese regering en het leger. Ondertussen blijven de meeste huidige licentieaanvragen in de wachtkamer zitten, waardoor er nu al een de facto uitvoerstop van kracht is. Het is niet duidelijk wanneer een definitieve beslissing zou vallen.

In een reactie liet een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag weten dat Peking “erg bezorgd” is over de berichtgeving. “China verzet zich ten stelligste tegen het Amerikaanse misbruik van staatsmacht om Chinese bedrijven te fnuiken onder het mom van nationale veiligheid.”

Tijdens Bidens regeerperiode zijn de spanningen met China weer opgelopen, onder meer in verband met de technologievergaring van het land. Vorige week nog slaagden de VS erin om Nederland en Japan achter een beperking op de uitvoer van machines voor de productie van chips naar China te krijgen.