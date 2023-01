Afvalberg rond caravan van André (78) wordt opgeruimd, vrederechter beslist over lot van kluizenaar

Een schoonmaakbedrijf is dinsdagochtend begonnen met het saneren van de vervuilde site waar kluizenaar André H. (78) woont. Dat gebeurde in opdracht van de Vlaamse Waterweg. Zes mensen waren de hele voormiddag bezig om al het afval rond de caravan in een grote container op te slagen. De caravan zelf blijft voorlopig staan, net als een vijftal fietswrakken die de man in de loop der jaren verzamelde.

De kluizenaar woont al vier jaar op het perceel aan de brug over het Spierekanaal tussen Spiere en Warcoing. Vorige week werd duidelijk dat het perceel eigendom is van de Vlaamse Waterweg en die besliste meteen om de site te saneren. Dat bleek broodnodig, want het schoonmaakteam van het Gentse bedrijf Galco verzamelde zo’n halve container vol afval.

(lees verder onder de foto)

André woont al vier jaar in een aftandse caravan aan de oevers van het Spierekanaal. — © bdw

André H.

Eerstdaags moet het dossier van de kluizenaar van Spiere voor de vrederechter komen. Die zal beslissen wat er met de caravan moet gebeuren. Het voertuig, dat in verregaande staat van verval verkeert, wordt waarschijnlijk verwijderd. Voor de bewoner moet een oplossing komen. “Niet eenvoudig want hij liet meermaals blijken dat hij in de vrije natuur wil blijven wonen”, zegt schepen van Sociale Zaken Willy Glorieux (LB 2018).

Niet onbemiddeld

De man is alvast niet onbemiddeld. Na onderzoek blijkt hij in Brasménil, een deelgemeente van het Henegouwse Peruwelz, een bouwvallige woning met zo’n 5.000 vierkante meter grond te bezitten. Die eigendom kan eventueel verkocht worden om de man een meer menswaardig onderkomen te bezorgen. De vraag blijft of hij dat zelf ook wil.

Dit is de woning van André in Brasménil. — © Google Maps

