Plopsaland De Panne zoekt vijfhonderd werknemers

Plopsaland De Panne zoekt vijfhonderd nieuwe werknemers. Dat meldt het pretpark dinsdag. Plopsaland organiseert daarom een jobdag in februari, maar stelt zijn burelen ook dagelijks open voor kandidaten.

Voor het tweede jaar op rij blijft Plopsaland De Panne in de periode van januari tot en met maart open op woensdagen, tijdens het weekend en gedurende de volledige krokusvakantie. “Tot twee jaar geleden sloot Plopsaland De Panne na de kerstvakantie steeds de deuren tot aan de paasvakantie. We speelden al langer met het idee om tijdens de wintermaanden en de krokusvakantie open te blijven, vandaar namen we vorig jaar de proef op de som en het bleek een enorm succes te zijn.”, zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.

Daarom heeft het park dringend extra werknemers nodig. Het gaat voornamelijk om seizoensmedewerkers voor Plopsaland De Panne, maar ook redders voor Plopsaqua De Panne en hotelmedewerkers voor het Plopsa Hotel worden gezocht. Op 18 februari organiseert het park een jobdag. Inschrijven kan hier. Wie bij Plopsa wil werken, kan zich ook elke weekdag tijdens de kantooruren aanmelden in de burelen van Plopsaland De Panne.