Wie vandaag zijn zomervakantie probeert te boeken, schrikt allicht. Want zoals alles zijn ook reizen een pak duurder geworden. “Gemiddeld zo’n 10 procent”, klinkt het in de sector. Onze lezers stuurden vragen in die onze experten graag beantwoorden: “Voor populaire bestemmingen zijn er straks opnieuw geen last minutes meer.”