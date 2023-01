Amerikaanse oliegigant ExxonMobil boekte recordwinst van 55,7 miljard dollar

ExxonMobil legt uit dat de marktomstandigheden meezitten. De olieprijzen zijn gestegen door de heropleving van de vraag en het opdrogen van het aanbod uit Rusland wegens de oorlog in Oekraïne.

De oliebedrijven zwemmen in cash na het recordjaar 2022. Maar ze staan ook onder druk: aan de ene kant willen beleggers meer winst uitbetaald krijgen en aan de andere kant is er politiek ongenoegen over de grote winsten in een crisisperiode.