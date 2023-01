Officieel: Eder Balanta verlaat Club Brugge en trekt naar Schalke 04: “Krijgen er internationale ervaring bij”

Eder Balanta (29) is officieel een speler van Schalke 04: de Colombiaan gaat tot het einde van het seizoen op huurbasis in de Bundesliga spelen. Zonder aankoopoptie, welteverstaan. “Hij zal de druk op onze verdediging verlichten”, zegt Schalke-coach Thomas Reis.

Balanta kwam de laatste weken niet meer in de plannen voor van Scott Parker, die hem meermaals naast de wedstrijdkern liet. En daarom gaat de Colombiaanse middenvelder nu een uitdaging in de Bundesliga aan. “Met Eder krijgen we de nodige flexibiliteit, internationale ervaring en fysiek aanwezigheid. Dat zal onze selectie zeker goed zal doen en de coach meer mogelijkheden geven“, aldus sportief directeur Peter Knäbel (Schalke 04). Ook coach Thomas Reis is blij met zijn komst. “We krijgen een verdedigende middenvelder die één op één sterk is, en die zich kenmerkt door zijn fysieke speelstijl”, klinkt het. “Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop hij speelt de druk op onze verdediging zal verminderen.”

Zonder optie

De Colombiaan kwam 112 keer in actie voor Club Brugge, zonder echt een onbetwistbare titularis te worden. Hij arriveerde in 2019 bij blauw-zwart. Balanta kwam dinsdagmiddag al aan in het Ruhrgebied. Daar ondertekende hij een huurovereenkomst tot het einde van het seizoen. De clubs kwamen geen aankoopoptie overeen, waardoor Balanta deze zomer nog één jaar onder contract ligt bij Club Brugge.

In de Bundesliga zal Balanta tegen de degradatie vechten: Schalke staat laatste met tien punten, en moet alles op alles zetten om het behoud nog te verzekeren. Ook Frey, ex-Antwerp, ging er deze winter aan de slag.