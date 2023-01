Ruim 18.000 betogers eisen in Brussel maatregelen tegen werkdruk en personeelstekort

Ruim 18.000 betogers uit de non-profitsector -18.500 volgens de politie, 22.500 volgens de vakbonden - hebben dinsdag actie gevoerd in Brussel. Ze eisten maatregelen om de werkdruk en de personeelstekorten in de sector aan te pakken. “Met dit signaal moeten de regeringen iets doen”, zegt algemeen coördinator Mark Selleslach van ACV Puls.

De nationale betoging, georganiseerd door de grote vakbonden is om 10.30 uur van start gegaan aan het kruispunt van de kleine ring met de Koning Albert II-laan. De aankomst werd gepland aan het Zuidstation om 13 uur. Daar volgden speeches van de coördinatoren van de vakbonden.

Van station Brussel-Noord stroomde vanaf s’ ochtends een mensenmassa in groen, rood en blauw langs tentjes van de vakbonden en van PVDA-PTB. Muziek en trommels brachten sfeer. Talloze vlaggen met onder meer ‘witte woede’ erop en bordjes met slogans over het personeelstekort toonden de grieven van de non-profit.

Raoul Hedebouw, voorzitter van de marxistische partij PVDA, was een van de weinige politici op de betoging. “Het is tijd om te zeggen aan al die ministers: in de zorg moet het menselijke eerst komen, niet de winst”, zweepte hij de manifestanten in het Nederlands en het Frans op vanuit een tentje van zijn partij. “De mensen voelen zich niet gewaardeerd, de werkomstandigheden worden zwaarder en zwaarder en de ministers hebben daar geen oor naar. Als linkse partij moeten wij aan de kant van de zorg staan. Er moet geld vrijgemaakt worden voor zo’n belangrijke sector”, klonk het dinsdag

Voor Jan-Piet Bauwens, federaal secretaris van de socialistische bediendenvakbond BBTK was dé slogan van deze betoging ‘F*ck de werkdruk’. “We kampen met de dubbele vergijzing, die van onze patiënten en die van het personeel. De eerste hebben meer zorg nodig en de tweede moeten vervangen worden.”

De manifestanten kwamen uit de ziekenhuizen, woonzorgcentra, bijzondere jeugdzorg en kinderopvang, maar veel van hun problemen zijn dezelfde. ‘Draag zorg voor de zorg’, viel her en der te lezen en weerklonk door de boxen.

© BELGA

Geen hinder

De bevoegde ministers, federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) waren kop van Jut. “Hildeke en Franske: schiet in gang”, klonk het uit de mond van de volksmenner van ACV Puls aan de kop van de betoging. Ook “de werkdruk is te hoog, het loon is te laag!”, bleek een populaire slogan.

De lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene waarschuwde voor hinder langs het parcours. Ze raadde aan tot 13 uur nog de volgende sectoren te vermijden: Maurice Lemonnierlaan en Europa-esplanade. Het Paleizenplein werd tot 13 uur afgesloten. Behalve enkele bommetjes hier en daar waren er geen incidenten of hinder, zegt woordvoerder Ilse Van de keere van de politie.

Meteen actie

Volgens de vakbonden moeten de verschillende regeringen van het land meteen actie ondernemen. Zorgverstrekkers moeten soms een opnamestop invoeren en er kunnen bedden in ziekenhuizen niet gebruikt worden wegens personeelstekort, zegt Selleslach. “We kunnen niet wachten tot de verkiezingen van volgend jaar en de al dan niet langdurige coalitievorming daarna.” De vakbonden eisen ook betere loon- en werkvoorwaarden.

Het is niet de bedoeling van de bonden om tijdens de betoging de werking in de zorg te verstoren, zegt Selleslach nog. “Er geldt een minimumdienstverlening, wat ongeveer neerkomt op een zondagsbezetting”, legt hij uit. Op 19 december hielden de bonden al een actiedag in de sector, die onder meer ziekenhuizen, woonzorgcentra, jeugdzorg en kinderopvang omvat.