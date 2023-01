Sekschandaal kost Amerikaanse politieagente de kop: vrouw (26) had seks met verschillende collega’s tijdens haar dienst

Een 26-jarige agente uit Tennessee is ontslagen omdat ze tijdens haar dienst seks had met meerdere agenten. Volgens de transcriptie van het verhoor was de vrouw “gekraakt” door haar moeilijke scheiding en “leidde dat tot affaires met mannelijke collega’s”.

“Ik en mijn man stonden op het punt te scheiden en dat brak me. Toen liep alles uit de hand”, vertelt de voormalige agente Maegen Hall. “Ik werd dom en wanhopig, denk ik. En mannen zijn mannen, die steken overal hun penis in”, staat er te lezen in de transcriptie die WSMV 4 kon inkijken.

Hall moest samenzitten met het hoofd van HR, Andrew Patton, voor drie gesprekken. In een deel van de 61 pagina’s tellende transcript gaf Hall toe orale seks te hebben gehad in een politiepost met brigadier Lewis Powell. Ze zei dat hun affaire “veel seks” inhield en dat het werd aangewakkerd door de problemen binnen haar huwelijk. Toen Hall het probeerde uit te maken met Patton, werd de relatie tussen de twee agenten echter moeilijk. Hij dreigde namelijk zelfmoord te plegen, dronk een hele fles wiskey leeg en kroop vervolgens zijn voertuig in. “Het komt door jou, jij hebt me dit aangedaan”, zou de man tegen Hall hebben gezegd.

De twee beëindigden hun affaire nadat ze Powell vertelde dat ze met iemand anders een seksuele relatie had. Hall bekende tijdens het interview dat ze ook seks had met een andere collega, Larry Holladay en dat ze een trio had met een andere agent en zijn vrouw. Er zouden ook naakfoto’s uitgewisseld zijn tussen Hall en verschillende agenten.