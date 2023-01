Bewijs stapelt zich op in Duitse ‘doppelganger moord’: vrouw verdacht van moord op lookalike om eigen dood te ensceneren

Afgelopen zomer werd nabij de Duitse stad Ingolstadt het lichaam van een jonge vrouw gevonden die brutaal werd neergestoken. De vrouw lag in de auto van de Duits-Irakese Shahraban K. en leek sterk op haar, dus de politie en zelfs haar ouders vermoedden meteen dat zij het was. Later bleek K. niet het slachtoffer maar vermoedelijk de dader te zijn. Waarom vermoordde ze haar dubbelgangster?

Op 16 augustus ontdekten de ouders van Shahraban K. het lichaam van een jonge vrouw in haar auto. De 23-jarige schoonheidsspecialiste was op dat moment vermist. Haar ouders en de politie vermoedden dan ook meteen dat zij het slachtoffer was.

Maar de autopsie zaaide twijfels over de identiteit van het slachtoffer. De jonge vrouw werd uiteindelijk geïdentificeerd als de 23-jarige Algerijnse vrouw Khadidja O., die uiterlijk zeer sterk op K. leek. K. dook zelf niet veel later terug op en werd meteen gearresteerd. Ook de 23-jarige Kosovaar Sheqir K. werd binnengebracht op verdenking van de moord.

Eigen dood in scène gezet

Het moordmysterie, de “doppelganger moord” genoemd, hield de Duitse pers in de ban. Eerder verschenen al de geruchten dat de vrouw met Irakese roots haar eigen dood in scène zette om te ontkomen aan haar familie en de man aan wie ze uitgehuwelijkt zou worden.

Over het motief voor de moord was tot voor kort niets officieel bekendgemaakt. Maar maandagochtend bracht het Openbaar Ministerie van Ingolstadt naar buiten dat de politieonderzoeken lijken te bevestigen dat de verdachte zich wou verbergen voor haar familie na een conflict en hen daarom wou doen geloven dat ze dood was.

In de week voor de moord plaatsvond, contacteerde ze verschillende lookalikes via sociale media met zogezegde interessante voorstellen. Tot de Algerijnse Khadidja O. akkoord ging af te spreken. Na haar opgehaald te hebben aan haar appartement, zouden Sheqir K. en Sharaban K. het slachtoffer ergens tussen Heilbronn en Ingolstadt gevraagd hebben uit de auto te stappen en haar vervolgens vermoord hebben. Daarna reden ze de auto met daarin haar lichaam naar een rustige woonwijk in de buurt van Ingolstadt.

Het moordwapen is nog niet terecht en het onderzoek loopt nog, maar het bewijs tegen de twee verdachten stapelt op. Afgelopen weekend werden al arrestatiebevelen uitgevaardigd. Sheqir K. en Sharaban K. riskeren een levenslange gevangenisstraf.