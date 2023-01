Voetbalbond is rond met nieuwe bondscoach Domenico Tedesco, hij moet alleen contract met RB Leipzig nog afhandelen

De voetbalbond heeft een volledig akkoord bereikt met Domenico Tedesco (37) om opvolger van Roberto Martinez als Belgisch bondscoach te worden. De Duitser moet alleen nog een akkoord bereiken over de afhandeling van zijn contract met RB Leipzig, de club waar hij in september werd ontslagen maar door wie hij nog betaald wordt.

Morgen is er een raad van bestuur en als Tedesco de laatste hindernis met RB Leipzig heeft weggewerkt, wordt zijn aanstelling officieel. Hij tekent tot na het EK 2024. Zijn eerste opdracht is de EK-voorrondewedstrijd in Zweden op 24 maart.

Ook de aanstelling van Frank Vercauteren (66) als technisch directeur wordt weldra geofficialiseerd. De gewezen Rode Duivel is nu nog bezig zijn verhuis van Rusland, waar hij met zijn vrouw en kind woont, naar België te regelen. Het was altijd de bedoeling van de voetbalbond om een ervaren technisch directeur aan een jonge bondscoach of omgekeerd te koppelen.