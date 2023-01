Efteling ontruimd door zware stroompanne: mensen geëvacueerd uit attracties

Een stroomstoring in de regio van de Nederlandse stad Tilburg zorgt ervoor dat het populaire pretpark Efteling zonder elektriciteit zit. Daardoor moeten sommige mensen geëvacueerd worden uit attracties.

Volgens een woordvoerder van het attractiepark kunnen veel attracties “gewoon het ritje afmaken”, maar moeten sommige mensen uit attracties geëvacueerd worden. Het gaat hierbij onder meer om de monorail. Ook de python zou zijn ontruimd, schrijft Brabants Dagblad.

De Efteling laat weten dat veel attracties op aggregaten draaien. Bij de Monorail is dit niet het geval en moet de beveiliging dus mensen uit de karretjes halen. Op beelden op sociale media is ook te zien hoe de Gondoletta, de attractie met de bootjes, wordt geëvacueerd.

De stroomstoring heeft als gevolg dat mensen in ieder geval niet meer in attracties kunnen. De woordvoerder laat weten dat het onbekend is hoelang de situatie gaat duren.

Een woordvoerder van Enexis meldt dat monteurs proberen het probleem op te lossen. Mogelijk neemt dit enkele uren in beslag. Ook wordt onderzocht hoe de stroomstoring is ontstaan.

Volgens Omroep Brabant zouden heel wat gemeenten in de regio zonder stroom zitten door de panne. De regionale omroep meldt dat volgens netbeheerder Enexis ruim 38.000 huishoudens zonder stroom zitten. Omdat ook verkeerslichten in de regio zijn uitgevallen, ontstaan er chaotisch situaties op drukke kruispunten.

