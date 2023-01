Na VS wordt pijnstiller ook bij ons meer en meer gebruikt als drug, en dat baart zorgen: “Extreem gevaarlijk en verslavend”

Hulpverleners wereldwijd waarschuwen voor het toenemend gebruik van fentanyl. De krachtige pijnstiller wordt steeds vaker als drug gebruikt en is verslavender, schadelijker en ook dodelijker dan andere gekende roesmiddelen. Bij ons is in vijftien jaar tijd 80 procent meer fentanyl voorgeschreven. Er bestaan nog geen cijfers van hoeveel mensen fentanyl effectief gebruiken als pijnmedicatie dan wel als drug. Maar door op fentanylplakkers te kauwen, wat drugsgebruikers doen om snel in een roes te komen, is het risico op een overdosis niet min.