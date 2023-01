Vallen met dode fazanten, vergiftigde eieren en kannibalisme bij gevangen kraaien: veldwachter (41) krijgt fikse boete voor jachtmisdrijven

“Hij zou zich als veldwachter net extra bewust moeten zijn van de regels”, klonk het bij het Openbaar Ministerie. Die regels trad Björn H. (41) uit Heuvelland echter met de voeten. Toen het Agentschap Natuur en Bos een inspectie uitvoerde op zijn domein in Kemmel kon het nauwelijks geloven wat het zou aantreffen.

Trechtervallen met dode fazanten als lokaas, gifeieren met een sterke chemische geur en zakjes rattenvergif. Vooral bij de man thuis was het kommer en kwel. Er stond onder meer een vogelkooi met daarin twintig kraaien. “Die leefden in erbarmelijke omstandigheden, er was zelfs sprake van kannibalisme”, klonk het. “Op het terrein lag ook een grote composthoop met tientallen dode vogels, de geur van verrotting hing in de lucht.”

Daarnaast bewaarde hij zijn vuurwapens niet op een correcte manier. Een gevolg van het vele werk volgens zijn advocaat. “Hij had te veel hooi op zijn vork genomen.” Dat levert hem nu een boete op van 6.000 euro, waarvan 2.000 effectief.