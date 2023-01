“Meer volk op straat” dan tijdens eerste actiedag tegen pensioenhervorming, schatten Franse vakbonden

In Frankrijk zijn dinsdag meer mensen op straat gekomen op te protesteren tegen de geplande pensioenhervormingen dan tijdens de eerste actiedag op 19 januari, zo beweert Laurent Berger, secretaris-generaal van de grootste vakbond CFDT. “Dit is een van de grootste betogingen in ons land van de afgelopen jaren”, klinkt het.

“Waar we nu op wachten is dat de regering het dossier heropent, de 64 jaar opgeeft en eindelijk rond de tafel gaat zitten omdat er massaal protest is tegen deze hervorming”, pleitte Berger. Volgens voorlopige cijfers van de vakbonden kwamen tussen een en twee miljoen personen op straat. Ook Philippe Martinez van CGT bevestigde dit.

De eerste actiedag lokte volgens de vakbonden twee miljoen mensen, de overheid telde op haar beurt 1,12 miljoen manifestanten. Dinsdag verwacht de politie 1,2 miljoen mensen, met alleen in de hoofdstad Parijs al 100.000 betogers. CGT spreekt dinsdagnamiddag over 500.000 betogers in Parijs. Eerder in januari kwamen volgens de regering 80.000 mensen op straat, volgens de vakbonden 400.000.

De eerste cijfers van de politie komen overeen met het aantal betogers op 19 januari, bijvoorbeeld 14.000 personen in Rouen (tegenover 13.000 de negentiende), 12.000 in Le Havre (tegenover 11.000) en 28.000 in Nantes (tegenover 25.000).

© AFP

Door de staking raakte ook het trein- en vliegverkeer in Frankrijk verstoord. Bij spoorwegmaatschappij SNCF legde 36,5 procent van het personeel het werk neer, tegenover 46,3 procent tijdens de eerste actiedag, zo meldt een vakbondsbron. De SNCF-directie heeft dit cijfer nog niet bevestigd. Ook stroomproducent EDF zag 40,3 procent van het personeel staken, tegenover 44,5 procent eerder.

Met 62 jaar kent Frankrijk een van de laagste minimumpensioenleeftijden van Europa. Aanvankelijk was het de bedoeling van Macron om de lat op 65 jaar te leggen. Intussen is dat verlaagd naar 64 jaar. De regering wil zo de financiële haalbaarheid van de sociale zekerheid vrijwaren.