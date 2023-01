Vlaams Belanger enige die zich aan woningfraude bezondigt in gemeente: “Dat huis is amper 500 euro waard”

Hoeveel gevallen van woningfraude waren er in Stekene, wilde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Chris Verschueren weten. Eéntje, bleek uit de cijfers: Chris Verschueren zelf. Die had via zijn vrouw een eigendom in Oekraïne en dan verlies je volgens de regels je aanspraak op een sociale woning. Op zijn zachtst gezegd pijnlijk. “Een wraakactie”, volgens Verschueren.

“De regel is simpel. Wie betrapt wordt op gronden in het buitenland, wordt het recht op een sociale huurwoning ontnomen”, zeggen ze bij Woonanker Waas, de sociale huisvestingsmaatschappij die onder andere in het Oost-Vlaamse Stekene actief is. Dat zal gemeenteraadslid Chris Verschueren (Vlaams Belang) geweten hebben.

De man werkt al langer op het thema van sociale woningen. Maar toen hij cijfers opvroeg over het aantal gevallen van woningfraude in de eigen gemeente, kwam hij als enige schuldige uit de bus. “Ik kaartte geregeld de wantoestanden bij Woonanker Waas aan”, zegt hij. “Ik huurde inderdaad zelf ook een sociale woning en heb hen in die tijd meermaals tegen de borst gestoten. Voor mij zelf was de maat vol en ik besliste begin 2021 om mijn huuropzeg in te dienen via een aangetekende brief, maar die kwam steeds terug.”

“Heksenjacht”

In april 2021 kreeg Verschueren vervolgens zelf een aangetekende brief binnen om te zeggen dat hij de woning moest verlaten. De reden? Hij had een eigendom in Oekraïne. “Die grond is van mijn echtgenote en is amper 500 euro waard”, zegt Verschueren. “Het staat daar op instorten en is de term huis niet eens waard. Ik moest in eerste instantie ook een geldboete van zo’n 5.600 euro betalen, maar die vordering hebben ze laten vallen. Dit is een heksenjacht en een wraakactie omdat ik me inzet voor de rechten van de sociale huurders.”

Bij Woonanker Waas willen ze niet reageren op individuele dossiers. “Al wil ik wel meegeven dat het zeker niet over een wraakactie gaat”, zegt voorzitter Franky De Graeve. “De kruispuntbank en een extern bureau geven ons de feiten duidelijk weer over eventuele buitenlandse eigendommen. De regel is simpel.”