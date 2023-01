Vlaamse ministers rijden in drie jaar 1,3 miljoen kilometers met hun dienstwagens

De ministers van de Vlaamse regering hebben sinds 2020 met hun dienstwagens 1.325.379 kilometer afgelegd. Dat is het equivalent van 33 keer rond de aarde rijden, leert Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang) uit cijfers die hij opvroeg bij minister-president Jan Jambon (N-VA). Slechts twee ministers, Bart Somers (Open VLD) en Benjamin Dalle (CD&V), rijden met een elektrische wagen, terwijl hun collega’s met een plug-in hybride rondrijden. “En dat terwijl ze zelf de burger steeds meer dwingen om elektrisch te rijden”, reageert Claes.

De Vlaamse ministers legden de afgelopen drie jaar heel wat kilometers af in hun dienstwagens. Minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) spant de kroon met 308.840 kilometer op de teller. De Limburgse is daarmee verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totaal door de regering afgelegde kilometers. In 2022 legde ze maar liefst 121.127 kilometer af met de wagen.

Bart Claes merkt ook op dat slechts twee ministers volledig elektrisch rijden: Benjamin Dalle en Bart Somers. “De Vlaamse regering met minister (van Mobiliteit Lydia) Peeters op kop, wil nochtans dat alle nieuwe auto’s vanaf 2029 elektrisch zijn. Maar het overgrote deel van de ministers is zelf blijkbaar niet bereid zich te laten rondrijden in een elektrische wagen.”

In zijn antwoord wijst minister-president Jambon erop dat zijn ministers aangeven dat zij hun dienstverplaatsingen binnen Brussel maximaal te voet afleggen, of maximaal gebruikmaken van hetzij een (elektrische) fiets of elektrische step, hetzij het openbaar vervoer.