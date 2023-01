Parket stelt bewindvoerder aan voor zonnepanelenbedrijf dat honderden klanten oplichtte, eigenaar al wekenlang spoorloos

Er is een voorlopig bewindvoerder aangesteld voor het bedrijf Deltasun uit Sint-Niklaas. Dat bevestigt het parket. De zaakvoerder zou honderden gezinnen opgelicht hebben, door riante voorschotten te innen voor zonnepanelen die niet bestonden. De put zou 2,5 miljoen euro groot zijn, zo vrezen de slachtoffers. Wellicht zit eigenaar Omer K. (37) ondertussen in Turkije.

Honderden mensen sloten de afgelopen maanden een contract af met het bedrijf Deltasun uit Sint-Niklaas, dat hen allemaal beloofde om tegen een scherpe prijs zonnepanelen op hun daken te installeren. Allemaal moesten ze een flink voorschot betalen, van gemiddeld zo’n 6.000 euro.

Maar de zonnepanelen werden niet geleverd. Toen de klanten zich daar in december vragen bij stelden, schermde het bedrijf met het excuus dat een levering zonnepanelen uit China vertraging had opgelopen.

“Maar het bedrijf is een lege doos”, zegt advocaat Eric Van Hauwermeiren. Hij bracht eerder deze maand tientallen gedupeerden bijeen. Volgens de advocaat zouden er al meer dan 400 slachtoffers zijn. Alles samen zou Deltasun bijna 2,5 miljoen euro aan voorschotten geïnd hebben.

“Er waren alleen verkopers in dienst. Geen installateurs”, zegt Van Hauwermeiren. “De loods van de firma in Lokeren was leeg: er waren geen zonnepanelen.” Een ex-werknemer van Deltasun getuigde in deze krant dat er nooit één installatie werd uitgevoerd.

Het parket Oost-Vlaanderen startte een opsporingsonderzoek, na verschillende klachten bij de politie de FOD Economie.

“Er is nu op vraag van het parket een voorlopig bewindvoerder aangesteld”, zegt het parket Oost-Vlaanderen. Dat gebeurde bij hoogdringendheid , en is een zeer ingrijpende maatregel. Eigenaar Omer K. mag het bedrijf niet meer leiden. De bewindvoerder moet nu de boekhouding van het bedrijf uitpluizen, en bekijken of er nog een kapitaal is voor de schuldeisers.

Van eigenaar Omer K. is al wekenlang geen spoor. Hij zou in Istanbul verblijven, zo vrezen verschillende bronnen.