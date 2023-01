Politie verontschuldigt zich 34 jaar na grootste voetbalramp uit Britse geschiedenis

De Britse politie heeft dinsdag haar excuses aangeboden aan de families van de slachtoffers van de tragedie in het Hillsborough-stadion in 1989. 97 mensen lieten het leven en meer dan 760 raakten gewond bij die grootste voetbalramp uit de Britse geschiedenis.

De grootste voetbalramp uit de geschiedenis van Groot-Brittannië werd op 15 april 1989 aan het begin van een voetbalwedstrijd in het Hillsborough-stadion van voetbalclub Sheffield Wednesday veroorzaakt door een paniekuitbraak, die een stormloop van toeschouwers tot gevolg had. Dat gebeurde toen de halve finale tussen Liverpool en Nottingham Forest in de FA-cup amper 6 minuten ver was. De stormloop resulteerde in de dood van 96 Liverpool-fans. 95 supporters stierven ter plekke. De 96ste stierf vier jaar later, toen de medische apparatuur die hem in leven moest houden, werd uitgezet. In 2021 werd een 97ste slachtoffer officieel erkend, die 32 jaar na ernstig gewond te zijn geraakt in Hillsborough overleed. Er vielen ook 766 gewonden.

Na jarenlange strijd rondom de schuldvraag besloot in 2016 een rechtbank na onafhankelijk onderzoek dat de catastrofe geen ongeluk was maar wel mee was veroorzaakt door falen van de politie.

“Voor wat er gebeurd is, bied ik als verantwoordelijke van de politie mijn diepe verontschuldigingen aan. De politie is heel erg fout gegaan”, gaf Andy Marsh, directeur-generaal van het College of Policing, dat de politiediensten van het Verenigd Koninkrijk samenbrengt, dinsdag toe.

“De politie heeft de nabestaanden ernstig in de steek gelaten,” zei hij. “Het falen van de politie was de belangrijkste oorzaak van de tragedie en heeft sindsdien het leven van familieleden nog steeds verwoest.”

