Genk gunt topschutter Paul Onuachu transfer naar de Premier League, maar krijgt (ruim) gevraagde 20 miljoen euro

Nadat andere opties één voor één wegvielen, zette Southampton alles op de komst van Paul Onuachu. Terwijl de speler ijsberend wachtte in de Cegeka Arena, hield KRC Genk lang het been stijf. Tot de club uit de Premier League in de late namiddag een bod uitbracht, dat Genk niet kon weigeren. Zeker omdat de club Onuachu de afgelopen mercato’s de belofte had gedaan dat hij voor dergelijke som zijn Engelse droom zou mogen waarmaken.

De uiteindelijke transfersom zou, inclusief bonussen, de gevraagde 20 miljoen euro zelfs kunnen overschrijden. Omdat Onuachu over enkele maanden 29 jaar wordt, werd gefocust op een hoge transfersom en is er geen sprake van een percentage bij doorverkoop.