Opmerkelijk: disciplinair comité trekt schorsing voor Calvin Stengs op naar vier speeldagen effectief

Het Disciplinair Comité legt Calvin Stengs van Antwerp een zwaardere straf op dan het bondsparket gevraagd. Drie speeldagen effectief worden er vier, plus twee voorwaardelijk.

Stengs kreeg rood op Anderlecht voor een slaande beweging richting Diawara – de Nederlander werd wel zelf eerst vol in het gezicht geraakt door Diawara. Scheidsrechter Erik Lambrechts gaf tijdens de zitting aan dat er inderdaad een voorafgaande fout was van Diawara en dat de Anderlecht-speler “zeker niet vol geraakt” werd. De bondsprocureur hield een zeer lijvige uiteenzetting en meende dat Stengs nog goed wegkwam met drie speeldagen effectief. Daar was de verdediging van Antwerp het niet mee eens.

Het bondsparket wilde drie speeldagen effectief plus één voorwaardelijk, het Disciplinair Comité volgde niet. Het vindt dat Stengs zwaarder gestraft moet worden: vier speeldagen effectief plus twee voorwaardelijk. In dat geval mist Stengs de duels tegen Club, Genk, Eupen en OHL.

Antwerp kan nog in beroep gaan tegen deze beslissing en zal dat vermoedelijk ook doen.