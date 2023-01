“Tijdelijke groepsimmuniteit voor Peking”

Het aantal gevallen van het coronavirus is in het dichtstbevolkte land ter wereld sterk toegenomen sinds de regerende communistische partij vorige maand abrupt een einde maakte aan haar zerocovid-beleid.

De uitbraak heeft ziekenhuizen en crematoria in grote steden, waaronder Peking, tot de nok gevuld. De omvang ervan is moeilijk in te schatten, aangezien de officiële cijfers slechts een klein deel van het werkelijke aantal zieken vertegenwoordigen.

Maar er zijn tekenen dat de epidemie afneemt. Volgens de autoriteiten is het aantal dagelijkse sterfgevallen door corona in China vorige week met bijna 80 procent gedaald ten opzichte van begin januari.

Wang Quanyi, adjunct-directeur van het Beijing Centre for Disease Control and Prevention, vertelde de Chinese media dinsdag dat de hoofdstad met 22 miljoen inwoners een tijdelijke groepsimmuniteit heeft verworven die haar beschermt.

“Deze golf van infecties in Peking is al over zijn hoogtepunt heen en loopt ten einde,” zei hij, geciteerd door de krant Beijing News.

“De stad bevindt zich momenteel in het stadium van sporadische infecties”, waarbij het virus een relatief laag risico van overdracht inhoudt”, zei hij.

Het aantal mensen dat zich liet behandelen voor griepachtige aandoeningen in de belangrijkste ziekenhuizen van Peking is tussen 23 en 29 januari met meer dan 40 procent gedaald ten opzichte van de week ervoor, aldus de krant, die zich beroept op officiële cijfers.