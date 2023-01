18.000 betogers in Brussel willen meer personeel en minder werkdruk in de zorgsector: “We verdrinken”

“De zorgsector heeft tijdens corona enkel applaus gekregen. En van applaus kan je niet leven”, zegt Thomas Pieters van het ABVV. Hij is een van ruim 18.000 betogers die dinsdag in Brussel minder werkdruk en meer personeel vroegen voor de zorgsector. Verschillende sectoren liepen samen van het Noordstation naar het Zuidstation. En er was ook bekend volk aanwezig.