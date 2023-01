Toch een gezonde werkdag voor gestreste voetbalmakelaar: 15.000 stappen ijsberen aan de telefoon

Spelersmakelaars beleven drukke, stresserende en ongezonde dagen in het zicht van de deadline van deze wintermercato: uren telefonisch onderhandelen met clubmanagers. Topmakelaar Stijn Francis, die de belangen van onder meer Dries Mertens, Toby Alderweireld en Albert Sambi Lokonga behartigt, is er toch in geslaagd om aan de nodige lichaamsbeweging te komen. Gisteren gaf zijn Fitbit liefst 15.000 stappen aan, zo’n 12 kilometer. “Al ijsberend telefoneren door naderende deadline day levert dan toch niet enkel stress maar ook beweging op’, schrijft hij. In België kunnen nog tot middernacht transfers gedaan worden.