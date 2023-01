Klokslag middernacht dooft Tihange 2 uit: wat betekent dat voor de bevoorradingszekerheid? En voor onze portemonnee?

Om klokslag middernacht dooft kernreactor Tihange 2 – een van de beruchte ‘scheurtjescentrales’ – definitief uit. Maar een delegatie van N-VA en MR is afgezakt naar de kerncentrale om daartegen te protesteren. Zij zien die sluiting als een onvergeeflijke blunder in het huidige energiebeleid. Maar wat betekent die sluiting nu precies voor de bevoorradingszekerheid? En zullen we het voelen in onze portemonnee?