VN-experten willen onderzoek naar mensenrechtenschendingen van Wagner-groep in Mali

De experts kregen meldingen binnen over executies, martelingen, verkrachtingen en andere wreedheden. “Wij zijn bijzonder verontrust door geloofwaardige berichten dat Malinese strijdkrachten, samen met militairen die vermoedelijk tot de Wagner-groep behoren, eind maart 2022 in Moura, een dorp in centraal Mali, gedurende meerdere dagen honderden mensen hebben geëxecuteerd”, klonk het.

De experten zijn bezorgd dat de troepen militaire opdrachten steeds vaker overdragen aan de Wagner-groep, wat het geweld alleen maar aanwakkert. De deskundigen hekelen het heersende “terreurklimaat” met represailles tegen slachtoffers die zich uitspreken over het geweld.