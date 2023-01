“We doen er alles aan om geboortes te vermijden”, maar nu was het te laat: Oekraïense beer die tanden stukbeet plots bevallen

Vleteren

Verrassing in Vleteren. De Zonnegloed crowdfundde in een mum van tijd 7.000 euro voor de levensbelangrijke tandingreep van Sandra volgende week, maar de operatie wordt uitgesteld: de bruine beer is geheel onverwacht mama geworden van drie welpjes. “Een mooie gebeurtenis, maar een mes dat aan twee kanten snijdt”, aldus het opvangcentrum, dat er net alles aan doet om geboortes in gevangenschap te vermijden. “De bevruchting moet in Oekraïne gebeurd zijn.”