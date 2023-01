Politie telt 1,272 miljoen manifestanten tegen pensioenhervorming in Frankrijk, nieuwe actiedagen in het verschiet

De tweede actiedag tegen de geplande pensioenhervormingen in Frankrijk heeft dinsdag ongeveer 1,272 miljoen betogers gelokt, zo meldt de politie. De vakbonden spreken op hun beurt over 2,8 miljoen manifestanten. Daarnaast heeft het gezamenlijke vakbondsfront ook twee nieuwe actiedagen aangekondigd, namelijk op dinsdag 7 en zaterdag 11 februari.

Tijdens de vorige actiedag, op 19 januari, telden de vakbonden meer dan twee miljoen mensen. Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen toen ongeveer een miljoen mensen op straat om hun ongenoegen met de plannen van de Franse president Emmanuel Macron uit te drukken.

In de hoofdstad werden dinsdag 87.000 betogers geteld, tegenover 80.000 tijdens de eerste actiedag, zo meldt de prefectuur van Parijs. De vakbonden spraken dan weer over 500.000 manifestanten.

Ook in andere steden lokte de actiedag meer personen dan eerder in januari. Zo waren er in Marseille volgens de politie 40.000 mensen (tegenover 26.000), in Rennes 23.000 en in Rouen zeker 28.000.

In Parijs kwam het net zoals vorige keer opnieuw tot enkele schermutselingen tussen veiligheidstroepen en relschoppers. Zo werd er onder andere gegooid met stenen en heeft de politie traangas ingezet. In de hoofdstad werden 4.000 agenten en gendarmes gemobiliseerd. Rond 19.00 uur waren er dertig aanhoudingen.

Met 62 jaar kent Frankrijk een van de laagste minimumpensioenleeftijden van Europa. Aanvankelijk was het de bedoeling van Macron om de lat op 65 jaar te leggen. Intussen is dat verlaagd naar 64 jaar. De regering wil zo de financiële haalbaarheid van de sociale zekerheid vrijwaren.