Vergunning kinderdagverblijf ‘Mippie en Moppie 2’ in Keerbergen vanaf woensdag ingetrokken

Het agentschap Opgroeien schorste de vergunning van het kinderdagverblijf in november “wegens hoogdringendheid”. Naast de foto die opdook van een peuter die was vastgebonden aan zijn bed, ontving Opgroeien sinds 2015 ook drie formele klachten over het kinderdagverblijf in Keerbergen. Daarop werden ook de overige vier kinderdagverblijven op naam van de uitbaatster geschorst. Vorige maand werden die schorsingen eenmalig verlengd, zodat Opgroeien voldoende tijd had om een onderzoek in te richten in alle betrokken locaties.

“Op basis van de informatie van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VEK) besliste Opgroeien om de vergunning van Mippie en Moppie 2’ in te trekken vanaf 1 februari”, zegt woordvoerster van het agentschap Opgroeien Nele Wouters.

De kinderen die opgevangen werden in ‘Mippie en Moppie 2’, hebben vrij snel na de schorsing eind november een nieuwe opvangplaats gevonden, hetzij in Keerbergen zelf, hetzij in de regio. Alle betrokken ouders werden dinsdag op de hoogte gebracht over de definitieve opheffing van de vergunning.

Het onderzoek naar de vier andere kinderdagverblijven, in Keerbergen en in Zemst, is nog aan de gang, klinkt het nog. Het agentschap wacht voor een beslissing te nemen over deze vestigingen nog op het advies van het VEK. “We hechten veel belang aan hun risico-inschatting, maar we hopen natuurlijk dat er snel duidelijkheid kan komen, zowel voor de ouders als het personeel.”