Kaapt Racing Genk spits voor de neus van Anderlecht weg? Nigeriaan Arokodare moet vertrokken Paul Onuachu vervangen

Het zit Anderlecht niet mee in de zoektocht naar een spits. Met de Nigeriaan Tolu Arokodare van Amiens leek Paars-Wit na een moeilijke zoektocht eindelijk de beoogde offensieve versterking in zicht, maar dat is buiten Racing Genk gerekend. De competitieleider ziet in Arokodare ook een geschikte vervanger voor topschutter Paul Onuachu, die naar Southampton is getrokken, en mengt zich in de strijd.