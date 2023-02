Pallieters staan voor hun uur van de waarheid op sfeerloos Schiervelde: “Dit scenario hadden we zeker kunnen vermijden”

Lier

Een troosteloos Schiervelde zonder geel-zwarte aanhang wordt vanavond het decor waarin Lierse Kempenzonen anderhalf uur lang zal pendelen tussen hemel en hel in de strijd om zijn ticket bij de eerste zes in het eindklassement. Nooit eerder dit seizoen maakten winst of verlies zo’n wereld van verschil voor de Pallieters. “We spelen nog geen match op leven of dood, maar deze negentig minuten kunnen ons seizoen inderdaad behoorlijk maken of kraken”, weet Brent Laes.