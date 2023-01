Slachtoffers terreurproces verontwaardigd nadat ze agent bij gerechtsgebouw zien slapen in combi: “We begrijpen dat dit vragen oproept”

Dat op het terreurproces dreigingsniveau 3 geldt, is eraan te merken. Tientallen zwaarbewapende agenten lopen door de gangen van het Justitia-gebouw in Evere, waar het proces doorgaat. En al wie naar binnen wil, moeten voorbij een strenge toegangscontrole.

Maar niet al die bewakende agenten blijken even waakzaam. Slachtoffers zagen gisteren hoe een van de agenten bij de toegang tot de Justitia-site zat te slapen in zijn combi. De man werd gefotografeerd terwijl hij met het hoofd achteruit en de mond open op de bestuurderszetel zat. Met draaiende motor. “Dat is toch schandalig”, is de reactie van de slachtoffers. “Oké, het kan zijn dat die man een slechte nacht achter de rug heeft. Maar hij zit daar toch om de boel te bewaken. Op zo’n plaats word je als politieman toch geacht wakker te blijven.”

In een reactie zegt de federale politie dat het om een voertuig gaat waarin agenten van de ene plaats naar de andere gebracht worden. “Ook in de buurt van de hoofdingang van de Justitia-site staat er zo een. Agenten kunnen zich er opwarmen of even rusten, als hun dienst het toelaat.”

“We begrijpen uiteraard dat het beeld van een slapende agent in een politievoertuig vragen oproept”, luidt het. “Er zal vanaf morgen dan ook gevraagd worden om in de mate van het mogelijke te rusten in een daartoe voorziene zaal binnen in het gebouw.”