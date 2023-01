Dubbele versterking voor Beerschot op deadline day

Beerschot heeft op de laatste dag van de wintermercato de wens van trainer Andreas Wieland ingewilligd. Zowel achteraan als vooraan kwam er een extra speler bij, weliswaar zonder al te veel adelbrieven. De 21-jarige aanvaller Henri Koide komt per direct over van het Zwitserse FC Zürich, de 20-jarige verdediger Nicksoen Gomis wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van zusterclub Sheffield United.

Beerschot heeft dinsdagnamiddag de komst van aanvaller Henri Koide wereldkundig gemaakt. De 21-jarige spits, een voormalig Zwitsers jeugdinternational, speelde dit seizoen bij de Zwitserse tweedeklasser Neuchâtel Xamax, die hem huurde van FC Zürich. Koide scoorde dit seizoen vijf keer over alle competities heen. Bij Zürich liep zijn contract na dit seizoen af, Beerschot betaalde een bescheiden transfersom voor de jonge Zwitser met Ivoriaanse roots. “Koide stond vorige zomer al op ons lijstje, we zijn blij dat we hem nu konden halen”, vertelt technisch manager Gyorgy Csepregi op de website van de club. “Hij kan op alle posities in de aanval spelen, zijn snelheid is zijn grootste troef. Op dat vlak past hij perfect in het systeem van onze coach. Het is ook een heel slimme jongen die perfect drietalig is (Duits, Frans en Engels, red.). Bovendien werkte hij de afgelopen seizoenen heel wat wedstrijden af in de Zwitserse tweede klasse. Hij komt dus aan met wedstrijdritme.”

Interessant profiel

De tweede versterking komt er via zusterclub Sheffield United. De 20-jarige Nicksoen Gomis trainde al een volledige week mee bij Beerschot en zette op deadline day zijn handtekening onder een huurovereenkomst tot het einde van het seizoen. Beerschot bedong ook een aankoopoptie. De centrale verdediger is een voormalig Frans jeugdinternational, die door Sheffield United in 2018 werd weggeplukt bij Évreux. Bij Sheffield United speelde hij nooit voor het eerste elftal. “Nicksoen geeft ons mogelijkheden achteraan en op de zes-positie op het middenveld”, zegt Gyorgy Csepregi. “Hij kan op beide posities goed uit de voeten. Met zijn atletische vermogen en technische bagage heeft hij voor ons een interessant profiel om aan de kern toe te voegen.”