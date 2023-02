Man ligt halfuur lang in ijskoud water nadat hij met step in Dender rijdt, maar wordt gered dankzij lichtje van gsm

Een 55-jarige man kwam dinsdagavond in het ijskoude Denderwater terecht. Dankzij zijn gsm kon hij de hulpdiensten bellen, die hem op het droge haalden.

Dinsdagavond kwam rond 19.50 uur een 55-jarige man in de Dender terecht ter hoogte van het Bruggenhuis in Geraardsbergen. Gelukkig kon de onfortuinlijke man nog de hulpdiensten verwittigen en zijn locatie aangeven door middel van het lichtje van zijn gsm. Het duikersteam slaagde erin de drenkeling op het droge te brengen. Het slachtoffer bleef iets meer dan een half uur in het koude water en werd met onderkoelingsverschijnselen afgevoerd naar het ziekenhuis.