Arsenal haalt met Jorginho extra concurrent voor Sambi Lokonga, die op weg is naar Crystal Palace

Arsenal wil gewapend zijn in de jacht op de eerste Premier League-titel sinds 2003-‘04. De Gunners hebben met Jorginho voor zo’n 13,6 miljoen euro een derde winteraanwinst binnengehaald. De 31-jarige Italiaanse middenvelder is een extra concurrent voor onze landgenoot Sambi Lokonga, die op huurbasis op weg is naar Crystal Palace.