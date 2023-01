Iraanse twintigers veroordeeld tot 10 jaar gevangenis omdat ze dansen op straat

In de video zie je Astiazh Haqiqi (21) en haar verloofde Amir Mohammed Ahmadi (22) dansen met de Azadi-toren in Teheran op de achtergrond. Een schijnbaar onschuldige dans, zou je denken, die ze vervolgens op Instagram deelden met hun twee miljoen volgers. Maar in Iran wordt er bijzonder zwaar aan getild. Zelfs in die mate dat de politie bij hen thuis binnenvielen en hen met veel vertoon arresteerden.

De twee werden vervolgd en veroordeeld voor “het promoten van corruptie en prostitutie, samenspannen tegen de nationale veiligheid en propaganda tegen het establishment”. Ze werden samen tot 10,5 jaar gevangenis veroordeeld. Daarnaast zijn ze voor twee verbannen van sociale media en mogen ze het land ook niet uit.

Volgens experts heeft de strenge veroordeling wellicht te maken met de protesten tegen het regime die Iran de voorbije maanden gezien heeft, sinds het overlijden van de 22-jarige Mahsa Amini. Nochtans hadden de dansende verloofden geen enkele link naar die protesten gepost.