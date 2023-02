De voorbije dertig jaar groeide het aantal inwoners in België met zowat vijftigduizend per jaar. Afgelopen jaar kwamen er in één klap meer dan honderdduizend bij. Onder hen de iets meer dan 63.000 Oekraïners die sinds het begin van de Russische invasie naar België vluchtten. Maar op de lange termijn wordt een aangroei van vijftigduizend zelfs veel.