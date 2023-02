Theo Francken sluit coalitie met Vlaams Belang in 2024 uit: “Stemmen voor Vlaams Belang zijn verloren stemmen”

Tijdens een debat in Terzake heeft N-VA-Kamerlid Theo Francken uitgesloten dat er in 2024 een coalitie met Vlaams Belang gesmeed wordt. Want, zo zei Francken: “Stemmen voor Vlaams Belang zijn gewoon verloren stemmen.”

Ze zaten in de Terzake-studio tegenover elkaar om het over de Brexit te hebben, maar N-VA-Kamerlid Theo Francken en Vlaams Belang-Europarlementslid Tom Vandendriessche raakten ook de verkiezingen in 2024 aan. En dan kom je al snel uit bij de vraag: zou N-VA ooit een coalitie aangaan met Vlaams Belang?

Zijn principiële kijk op de zaak laat Francken in het midden, zei hij. Maar hij sloot de coalitie wel uit. “Op Vlaams niveau ga je geen Vlaams zelfbestuur bereiken, want die onderhandelingen gaan op federaal niveau opgestart moeten worden. Met de Franstaligen dus. En op federaal niveau heb je met Vlaams Belang nooit een meerderheid. Het interesseert hen zelfs niet om daar mee te onderhandelen, want ze geloven niet in het federale. De stemmen voor Vlaams Belang zijn dan ook verloren stemmen, spijtig genoeg. Want die komen niet aan tafel. Ze willen niet aan tafel. Het zijn verloren zetels. Dien gewoon geen lijst in.”

Vandendriessche pleitte daarop wel voor de coalitie. “Het is hoog tijd dat er in Vlaanderen naar de kiezers geluisterd wordt. Die willen duidelijk meer Vlaamse autonomie en een restrictiever migratiebeleid. Waarom zouden wij daar samen niet voor kunnen zorgen? In Vlaanderen en in Europa is er een beweging bezig waarbij patriottische, nationalistische, conservatieve krachten samenwerken. Het is de enige mogelijke manier om verandering te brengen. Die samenwerking zal er alleen maar komen als Vlaams Belang de grootste partij wordt. Anders krijgen we uw partij die samen met de socialisten zoete broodjes bakt.”