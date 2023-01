Optrekje in Monaco wordt nóg duurder: voor nieuwbouwappartementje betaal je gemiddeld 13,5 miljoen euro

Crisis? Dan toch niet in de Monegaskische vastgoedsector, als we nieuwssite Monacolife.net mogen geloven. In 2022 werden in en om Monte Carlo niet minder dan 520 vastgoeddeals gesloten. Bijna een vijfde meer dan een jaar eerder en goed voor een totale waarde van 3,54 miljard euro. Dat is – houd je vast – de helft meer dan in 2021.

Vooral nieuwbouwflats waren in trek. In aantal verkochte exemplaren was 2022 het beste jaar van de voorbije tien jaar en in waarde werd zelfs voor het eerst de kaap van het miljard euro gerond. Eind december stond de teller op 1,19 miljard euro, het vijfvoud van een jaar eerder. Alles samen kwamen 146 nieuwbouwflats op de markt: 71 in het Villa Trianon-project in de Quartier du Port, 63 in het Evos-project in de schaduw van de botanische tuinen en twee in Villa Farniente II in La Rousse. Liefst 88 daarvan zijn intussen al verkocht. Dat brengt de gemiddelde prijs voor een nieuwbouw op 13,52 miljoen euro, al ging een op de zes van de hand voor minstens 20 miljoen euro. Ter vergelijking: op de herverkoopmarkt kostte een flat gemiddeld 5,4 miljoen euro.

Geen spek voor je bek? Veel kans. Al gloort er misschien een sprankeltje hoop: de gemiddelde prijs per vierkante meter, die in 2021 nog 9 procent was gestegen, is vorig jaar 1,8 procent gezakt tot… 51.000 euro. Al is zelfs dat nog altijd 60 procent meer dan 10 jaar geleden.