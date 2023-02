Nieuwe rekenmodule in V-Test moet mensen helpen naar goedkopere leverancier over te stappen

De Vlaamse energiewaakhond lanceert straks een rekenmodule waarmee consumenten hun lopend energiecontract eenvoudig kunnen vergelijken met contracten die vandaag worden aangeboden. “Zodat mensen vlotter kunnen nagaan of ze geen te duur contract hebben.”

De nieuwe rekenmodule - die over enkele weken wordt gelanceerd - zal deel uitmaken van de populaire V-Test op de website van de Vreg, de Vlaamse energiewaakhond. Met die V-test kan je de energiecontracten, die vandaag worden aangeboden, onderling gaan vergelijken.

“Bedoeling straks is dat consumenten vrij eenvoudig ook hun huidig, lopend energiecontract kunnen vergelijken met de contracten die op dat moment door de verschillende energieleveranciers worden aangeboden”, legt Leen Vandezande van de Vreg uit.

“Waardoor ze op die manier zien hoe hun lopend contract zich verhoudt tot de meeste recente energiecontracten.” Behoort het contract dat ze hebben tot de goedkopere, of intussen tot de duurdere op de markt? Bedoeling van de Vreg is dat de rekenmodule mensen helpt om hun energierekening zo laag mogelijk te houden, door op tijd naar een goedkopere energieleverancier over te stappen.

LEES OOK. “We willen vooral de bezitters van een elektrische auto of een warmtepomp een signaal geven”: Vreg reageert op kritiek capaciteitstarief

Overstappen

Volgens de Vreg is er bij het grote publiek vraag naar zo’n gebruiksvriendelijke prijsvergelijker waarbij het lopende contract kan worden afgezet tegen de meest recente energiecontracten.

Reden is dat veel mensen de voorbije maanden noodgedwongen een variabel contract afsloten: energieleveranciers boden immers een hele tijd geen vaste contracten meer aan. Maar veel mensen geraken moeilijk aan zo’n variabel contract aan uit. Laat staan dat ze het vlot kunnen vergelijken met een eventueel goedkoper variabel contract dat vandaag op de markt beschikbaar is.

“Via het zogenaamde dashboard op de website van de Vreg kon je je contract in feite vandaag ook al vergelijken met de huidige contracten. Bedoeling is nu om dit veel gebruiksvriendelijker te maken.” En het te koppelen aan de veelgebruikte V-Test.

Nu de energieprijzen dalen, is het voor consumenten die de voorbije maanden een nieuw energiecontract afsloten, toen de prijzen erg hoog stonden, zaak om hun contract regelmatig te vergelijken, en om desnoods de overstap te wagen naar een goedkopere leverancier.

LEES OOK. Waarop moet je letten om je piekverbruik laag te houden? Zijn mensen met warmtepomp de dupe? Jouw vragen over capaciteitstarief beantwoord

Record

De V-Test van de Vlaamse energiewaakhond werd vorig jaar als gevolg van de energiecrisis een recordaantal keer uitgevoerd. Weliswaar stapten er veel minder mensen dan normaal over naar een andere energieleverancier. Logisch, omdat er door de energiecrisis lange tijd gewoon geen goedkopere contracten beschikbaar waren. De dalende energieprijzen op de groothandelsmarkten moeten daar nu verandering in brengen.

LEES OOK. Energieprijzen dalen voor vierde maand op rij, behalve voor twee miljoen gezinnen