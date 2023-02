Algerijnse veteraan Islam Slimani is na bewogen transferdag nieuwe spits van Anderlecht

Anderlecht heeft na een bewogen transferdag dan toch een spits beet: de 34-jarige Algerijnse international Islam Slimani van de Franse eersteklasser Stade Brestois. Paars-Wit moest snel schakelen, want het had eigenlijk zijn zinnen gezet op Tolu Arokodare, maar Racing Genk ging aan de haal met de grote Nigeriaan van Amiens.

De zoektocht naar een spits heeft flink wat voeten in de aarde gehad voor Anderlecht. De Serviër Petar Ratkov (19) van TSC Backa Topolo lag lang in pole positie, maar hij bleef gewoon bij zijn club.

Vervolgens waren twee alternatieven in beeld: de Venezolaan Sergio Cordova (26) van het Duitse Augsburg en de Nigeriaan Tolu Arokodare (22) van Amiens. Die laatste leek op weg naar Paars-Wit, maar Racing Genk kaapte hem na de transfer van Paul Onuachu voor de neus van Anderlecht weg.

Paars-Wit moest snel handelen, want de laatste uren van deadline day tikten weg. Toen een bod van 2 miljoen euro op Amine Salama werd afgewezen door diens club Angers, begon de tijd echt te dringen.

Uiteindelijk haalde Anderlecht de Algerijnse veteraan Islam Slimani, die zijn contract bij Brest had ontbonden en dus transfervrij was. Slimani scoorde dit seizoen één keer in zestien competitiematchen voor Brest, zestiende in de Ligue 1 en was er de jongste weken zijn basisplaats kwijt. Hij heeft 94 caps voor Algerije achter zijn naam, won in 2019 de afrika Cup en is topschutter aller tijden met 41 goals. In het verleden speelde hij onder meer bij Sporting Lissabon, Leicester (dat in de zomer van 2016 31 miljoen euro voor hem betaalde) en Lyon.

Slimani heet een fysieke en onvermoeibare speler te zijn van 1m88 die weegt op defensies en beschikt over een goed kopspel. In Portugal was hij het productiefst met 51 goals in 91 competitiematchen. Naast goals liet hij ook altijd flink wat assists optekenen.