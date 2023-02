Britse douaniers kondigen vier stakingsdagen aan in februari: “Hinder voor reizigers mogelijk”

Britse douaniers in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gaan tijdens de schoolvakantie in februari vier dagen staken. Dat kondigde de vakbond dinsdag aan. Reizigers die het Kanaal willen oversteken, kunnen met storingen te maken krijgen.

Ongeveer “1.000 douaniers in Dover, Calais, Coquelles en Duinkerken staken van 17 tot 20 februari”, meldt de vakbond PCS in een verklaring.

Algemeen secretaris van de PCS, Mark Serwotka, waarschuwt dat de aangekondigde stakingen bij de douane gevolgen kunnen hebben voor mensen die terugkeren van vakantie.

Half miljoen stakers

De aankondiging komt nu het Verenigd Koninkrijk zich opmaakt voor de grootste stakingsdag in tien jaar, die woensdag plaatsvindt. Verwacht wordt dat tot een half miljoen mensen zouden kunnen gaan staken om loonsverhoging te eisen, van leraren over spoorwegpersoneel tot ambtenaren.

In december waren er al stakingen van onder meer de douane en de ambulanciers. Toen zette de regering 1.200 militairen in om het werk over te nemen. “Als de regering onopgeleide militairen gebruikt om ons hooggeschoold luchthavenpersoneel met Kerstmis te vervangen, zal ze dat in Frankrijk niet kunnen doen”, zei Serwotka. Hij zei dat “de verantwoordelijkheid voor deze stakingen bij de ministers ligt die weigeren meer geld op tafel te leggen”.