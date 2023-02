Ruim vijftig landen eisen vervolging van misbruikers die verbonden zijn aan WHO

Meer dan vijftig landen hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag gewaarschuwd dat ze verantwoording eisen voor seksueel misbruik door leden van de VN-organisatie. Mensen die seksueel zijn uitgebuit, zijn misbruikt of zijn lastiggevallen moeten ook passende steun krijgen, stelden de landen tijdens de raad van bestuur van de WHO.

De ruim vijftig landen roepen de WHO op om op te treden nadat in 2020 is uitgekomen dat humanitaire hulpverleners tientallen vrouwen en enkele mannen seksueel hebben uitgebuit tijdens hun ebola-operatie in de Democratische Republiek Congo.

De Britse ambassadeur Simon Manley heeft namens 57 landen een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin hij zijn “diepe bezorgdheid” over de beschuldigingen uit.

De groep landen bestaat onder meer uit de 27 lidstaten van de Europese Unie en Zuid-Afrika, India, Indonesië, Thailand, Maleisië, Chili, Japan, de VS, Canada, Australië, Mexico, Argentinië, Brazilië, Zuid-Korea en Oekraïne.

Zij erkennen dat de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt en prijzen de moed van slachtoffers en klokkenluiders die zich hebben durven uit te spreken.

Goede voorbeeld van directie

“We roepen de directie van de WHO op om het goede voorbeeld te geven, onder meer door duidelijke richtlijnen voor verantwoording vast te leggen”, klinkt het in de gezamenlijke verklaring.

Ze vragen ook om de slachtoffers en overlevers centraal te zetten in die aanpak. “Klachten moeten snel worden behandeld en daders moeten ter verantwoording worden geroepen”, aldus de landen.