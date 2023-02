Procureur vraagt sancties tegen Trump wegens “valse ontkenningen” in fraudezaak

De procureur-generaal van New York vraagt sancties tegen Donald Trump, zijn drie oudste kinderen en hun advocaten voor “aantoonbaar valse” ontkenningen in de fraudezaak die de staat tegen hen voert. In een nieuw vrijgegeven video van Trumps ondervraging is intussen te zien hoe de oud-president van de Verenigde Staten uitlegt waarom hij zich op zijn zwijgrecht wil beroepen.

De openbaar aanklager van New York, Democrate Letitia James, klaagde Donald Trump en zijn kinderen Donald Junior, Eric en Ivanka in september aan wegens fraude via het familiebedrijf de Trump Organization. James eist een boete van 250 miljoen dollar. Dinsdag zei ze in een brief aan de rechtbank dat de formele reactie die de Trumps vorige week indienden in de zaak van de staat “aantoonbaar valse” ontkenningen bevat.

“De beklaagden ontkennen feiten die ze toegegeven hebben in andere procedures, ze ontkennen voldoende kennis te hebben om op feitelijke beschuldigingen te antwoorden die nochtans duidelijk binnen hun kennis leggen, en ze werpen verweren op die al herhaaldelijk zijn afgewezen als frivool en ongegrond door deze rechtbank”, schrijft James.

Openbaar aanklager van New York, Democrate Letitia James. — © AP

Als voorbeeld stelt ze dat Donald Trump ontkende dat hij een “inactieve voorzitter” was van de Trump Organization terwijl hij president was, hoewel hij zichzelf zo beschreef in een verklaring in een andere zaak, in oktober 2021. Trump zou ook beweerd hebben geen basiskennis te hebben over de structuur van zijn bedrijven, zoals vanwaaruit ze opereren. Zijn dochter Ivanka zei dan weer niet te weten of ze persoonlijk bankiers had ontmoet en of ze de inhoud van haar eigen e-mails kon bevestigen.

James verwierp ook de argumenten van Donald Trump en zijn zonen Donald Junior en Eric dat zij geen procesbevoegdheid had en “handelde in strijd met de aloude en gebruikelijke normen” voor aanklagers, en zei dat de rechter hun bewering dat zij een politieke “heksenjacht” voerde al had verworpen.

James meldde dat ze een motie zal indienen met de vraag om de onrechtmatige ontkenningen als bekentenissen te beschouwen, en om de Trumps en hun advocaten te bestraffen. Ze vroeg de rechter om een hoorzitting daarover te plannen.

“Wie niet zwijgt, zou dwaas zijn”

Dat Donald Trump weinig zin had om mee te werken in de fraudezaak werd al duidelijk toen hij in augustus ondervraagd werd door James en haar medewerkers. Trump beriep zich toen ruim 440 keer op zijn zwijgrecht. Dinsdag publiceerde CBS vrijgegeven videofragmenten van die urenlange ondervraging, waarin te zien is dat Trump een verklaring voorleest om te motiveren waarom hij zou zwijgen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Iedereen in mijn positie die het Vijfde Amendement niet inroept, zou een dwaas zijn, een absolute dwaas”, aldus Trump. “Dit is de grootste heksenjacht in de geschiedenis van ons land”, “een rancuneuze en egoïstische visexpeditie, ongezien in dit land”, en “een schande”, zei hij. James noemde hij een “afvallige en losgeslagen aanklager” die een carrière maakte van “mij en mijn bedrijf kwaadwillig aanvallen” . “Dit is allemaal heel onrechtvaardig.”

Op de eerste drie vragen antwoordde Trump steeds: “Om alle redenen die in mijn antwoord staan, dat hierin in zijn geheel is opgenomen, weiger ik de vraag te beantwoorden.” Daarna werd hem verteld dat hij gewoon “hetzelfde antwoord” kon zeggen, om “de dingen te versnellen”. Dat deed de voormalige president vervolgens meer dan 400 keer.

In het verleden had Donald Trump nochtans herhaaldelijk uitgehaald naar wie zich op zijn zwijgrecht beroept: “De maffia gebruikt het Vijfde. Als je onschuldig bent, waarom gebruik je dan het Vijfde Amendement?”