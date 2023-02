Vier verdachten van moord op president Haïti uitgeleverd aan VS

De vier mannen, die in Haïti werden aangehouden, worden woensdag voorgeleid voor een federale rechter in Miami, zegt het ministerie van Justitie in een verklaring. De drie worden aangeklaagd wegens “samenzwering om buiten de Verenigde Staten moord of ontvoering te plegen”. Er hangt hen een levenslange celstraf boven het hoofd.

Eerder zijn al drie mannen overgebracht naar de VS in verband met de moord.

Moïse werd in de nacht van 7 juli 2021 met twaalf schoten om het leven gebracht in zijn woning in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Ongeveer 20 Colombiaanse huurlingen en verschillende Haïtiaans-Amerikaanse onderdanen met dubbele nationaliteit zouden hierbij betrokken zijn geweest.