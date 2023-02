Republikeinse Nikki Haley zo goed als zeker presidentskandidaat, aldus Amerikaanse media

Volgens mensen uit haar directe omgeving doet de 51-jarige Haley haar formele aankondiging op 15 februari. Mogelijk brengt ze deze week al een video uit waarin ze zichzelf positioneert als de eerste verklaarde Republikeinse uitdager van Donald Trump, onder wie ze diende als VN-ambassadeur.

Haley heeft in het verleden gezegd zich niet kandidaat te stellen mocht Trump zich opnieuw verkiesbaar stellen. Daar is ze duidelijk van teruggekomen, met al meerdere suggesties dat ze zich kandidaat zou kunnen stellen. Trump kondigde zijn eigen kandidatuur in november aan.

“Het is tijd voor een nieuwe generatie”, schreef Haley onlangs op Twitter. “Het is tijd voor nieuw leiderschap. En het is tijd om ons land terug te nemen. Amerika is het gevecht waard - en we zijn nog maar net begonnen.”

“Als ik me kandidaat stel, doe ik dat tégen Joe Biden. Dat is waarop ik gefocust ben, want we kunnen geen tweede termijn van Joe Biden hebben”, klonk het ook.

Het eerste Republikeinse presidentiële debat zal naar verwachting in juli of augustus zijn. Het partijbestuur overweegt voor deelname aan de debatten een vereiste in te stellen dat kandidaten moeten aantonen dat ze voldoende geld kunnen inzamelen onder kiezers, een strategie die de Democraten in 2020 gebruikten om hun donorpool te vergroten.

Dat noopt kandidaten zich tijdig kandidaat te stellen. Andere Republikeinse zwaargewichten van wie verwacht wordt dat ze zich spoedig in de race zullen mengen zijn gouverneur Ron DeSantis van Florida, voormalig vicepresident Mike Pence en oud-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.